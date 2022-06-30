Незаконные сбросы строительного мусора пресекли в Мытищах и Люберцах

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области 30 июня совместно с коллегами из Министерства экологии и природопользования Московской области и МВД провели очередной «мусорный» рейд.

В результате рейда сотрудники пресекли несанкционированную транспортировку и сброс отходов строительства и грунта в городских округах Мытищи и Люберцы.

«В ходе мероприятий проверено 37 большегрузных самосвалов. У водителей трех грузовиков в Мытищах и одного — в деревне Марусино городского округа Люберцы отсутствовали необходимые для перевозки документы ОССиГ», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила также, что благодаря рейду был предотвращен нелегальный сброс строительного мусора объемом более 60 кубометров. Сотрудники полиции составили протоколы административных нарушений.

«Транспортные средства изъяты и отправлены на хранение», — прокомментировала Аипова.

Главное управление содержания территорий регулярно проводит совместные проверки территорий с Министерством экологии и природопользования Московской области с целью выявления подобных нарушений. С начала 2022 года в Подмосковье ликвидировано 65 стихийных свалок строительного мусора.