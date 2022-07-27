Незаконные сбросы строительного мусора предотвратили в Мытищах и Щелкове

В городских округах Мытищи и Щелково предотвратили несанкционированный сброс строительных отходов.

Сотрудники межрайонного отдела инспектирования и проверок Главного управления содержания территорий Подмосковья совместно с Минэкологии и природопользования Московской области и МВД России провели рейды против несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов.

Источник фото: телеканал «360»

«В ходе мероприятий проверено 26 большегрузных самосвалов, и у шести отсутствовали необходимые документы для перевозки ОССиГ. В отношении нарушителей проводится проверка, по результату которой они будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Транспортные средства изъяты и помещены на штрафную стоянку. В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 100 кубометров», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Источник фото: телеканал «360»

Рейды по выявлению случаев сброса строительных отходов проводятся регулярно. ГУСТ совместно с Минэкологии провели 31 рейд в Подмосковье. Сотрудники ведомств проверили 305 большегрузных самосвалов и задержали 71 транспортное средство. 81 стихийную свалку строительного мусора ликвидировали с начала года.