Незаконные сбросы мусора предотвратили в Истре и Щелкове

Инспекторы министерства экологии Подмосковья и сотрудники полиции постоянно проводят рейды по выявлению нарушителей правил обращения с отходами. Новые случаи зафиксированы на днях в двух городских округах.

«В Истре, вблизи деревни Красновидово неустановленные лица незаконно добывали песчано-гравийную смесь с последующим захоронением отходов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Источник фото: телеканал «360»

Министр рассказал также, что сотрудники ОМВД России по городскому округу Истра задержали самосвал и ковшовый манипулятор.

Источник фото: телеканал «360»

«А в Щелкове, в деревне Назимиха пресечена попытка организовать незаконную свалку строительных отходов. Полицейские задержали два самосвала», — добавил Тихон Фирсов.

В обоих случаях на задержанных лиц составлены административные протоколы. Для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, аккредитованная лаборатория взяла пробы грунта.