    11 марта 2020, 19:58

    Незаконные постройки вдоль дорог снесут в Люберцах

    Александр Акишин, Алексей Сахаров

    В Люберцах продолжают сносить незаконные постройки вдоль магистралей. те собственники незаконных построек, которые не снесли свои ларьки добровольно, лишатся их по решению суда. Все владельцы уже получили уведомления.
    Незаконные постройки вдоль дорог снесут в Люберцах

    4-й километр Егорьевского шоссе — здесь был магазин фейерверков. Объект признали незаконным. Сначала его лишили физического адреса, а сейчас — взялись и за саму постройку. Объект сносят и за этим внимательно наблюдал владелец магазина. По его словам, из постройки едва успели забрать мебель и оборудование.

    «Мы это все будем обжаловать в прокуратуре, соответственно заявление уже подано. Будем ждать решения кассационного суда, если это не изменит ситуацию, то дальше будет Верховный суд», — заверил владелец магазинчика Сергей Клапьев.

    Однако работы по облагораживанию вылетных магистралей курируются не на их окружном, а на областном уровне. И по каждому случаю есть официальное судебное решение.

    «Администрация по решению суда уведомила собственников этого объекта. Прошло 30 дней сроков для добровольного демонтажа. Собственник не исполнил решение суда. Поэтому администрация была в праве и исполнило решение суда», — рассказал «360» заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик.

    Несколько лет назад подобные сносы начались в Москве, а сейчас активно применяются и в области. В городском округе Люберцы незаконные постройки выявляют уже второй год подряд. Исход везде одинаков: 10 минут работы ковшом — и здание исчезает.

    «В прошлом году было выявлено и демонтировано 12 таких объектов, в этом году — это второй подобный объект. Подчеркну, что все мероприятия проходят в рамках действующего законодательства. Администрация при выявлении таких объектов сразу выходит и иском в суд, где в судебном процессе устанавливается истина», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Люберцы Александр Семенов.

    Но физическое устранение здания не закрывает саму проблему. В одних лишь Люберцах сейчас рассматривают пять дел по установлению правомерности подобных сносов. Сам же демонтаж, как утверждают местные власти, будет продолжаться.