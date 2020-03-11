Незаконные постройки вдоль дорог снесут в Люберцах

В Люберцах продолжают сносить незаконные постройки вдоль магистралей. те собственники незаконных построек, которые не снесли свои ларьки добровольно, лишатся их по решению суда. Все владельцы уже получили уведомления.

4-й километр Егорьевского шоссе — здесь был магазин фейерверков. Объект признали незаконным. Сначала его лишили физического адреса, а сейчас — взялись и за саму постройку. Объект сносят и за этим внимательно наблюдал владелец магазина. По его словам, из постройки едва успели забрать мебель и оборудование.

«Мы это все будем обжаловать в прокуратуре, соответственно заявление уже подано. Будем ждать решения кассационного суда, если это не изменит ситуацию, то дальше будет Верховный суд», — заверил владелец магазинчика Сергей Клапьев.

Однако работы по облагораживанию вылетных магистралей курируются не на их окружном, а на областном уровне. И по каждому случаю есть официальное судебное решение.

«Администрация по решению суда уведомила собственников этого объекта. Прошло 30 дней сроков для добровольного демонтажа. Собственник не исполнил решение суда. Поэтому администрация была в праве и исполнило решение суда», — рассказал «360» заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик.

Несколько лет назад подобные сносы начались в Москве, а сейчас активно применяются и в области. В городском округе Люберцы незаконные постройки выявляют уже второй год подряд. Исход везде одинаков: 10 минут работы ковшом — и здание исчезает.

«В прошлом году было выявлено и демонтировано 12 таких объектов, в этом году — это второй подобный объект. Подчеркну, что все мероприятия проходят в рамках действующего законодательства. Администрация при выявлении таких объектов сразу выходит и иском в суд, где в судебном процессе устанавливается истина», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Люберцы Александр Семенов.

Но физическое устранение здания не закрывает саму проблему. В одних лишь Люберцах сейчас рассматривают пять дел по установлению правомерности подобных сносов. Сам же демонтаж, как утверждают местные власти, будет продолжаться.