Незаконные постройки на землях Хлебниковского лесничества начали сносить в Мытищах

На землях Хлебниковского участкового лесничества в Мытищах приступили к сносу незаконных самовольных построек. Об этом рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Самовольные постройки в Мытищах использовали как пейнтбольный клуб, кафе и общежитие. После проверки лесничими зимой прошлого года в лесу нашли беседки, шатры, подсобные помещения и вагончики. Все эти сооружения построили без официального разрешения.

Подмосковный комитет лесного хозяйства подал иск, чтобы незаконные постройки снесли. Суд встал на сторону лесничества и потребовал снести все сооружения в августе прошлого года.

«Комитет лесного хозяйства выиграл суд, приставы возбудили исполнительное производство», — уточнил Артем Черепякин, начальник управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области.

Но с тех пор прошел почти год, а сносить постройки никто не собирался. В ситуацию вмешалось Главное управление региональной безопасности Подмосковья. За помощью обратились к правоохранительным органам. И 26 июля приступили к сносу.

Участок лесничества в ближайшее время приведут в соответствие с требованиями закона — в первозданное состояние.

«Такие объекты представляют угрозу общественной безопасности Подмосковья. Главным управлением региональной безопасности Московской области разработаны меры по пресечению деятельности нелегальных гостиниц, самовольных строений, работа по ликвидации подобных сооружений будет продолжена», — отметил зампред правительства Подмосковья — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Во время сноса помещений сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из построек пять иностранных граждан, которые находятся на территории России незаконно.