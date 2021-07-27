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    27 июля 2021, 11:50

    Незаконные постройки на землях Хлебниковского лесничества начали сносить в Мытищах

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    На землях Хлебниковского участкового лесничества в Мытищах приступили к сносу незаконных самовольных построек. Об этом рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    Незаконные постройки на землях Хлебниковского лесничества начали сносить в Мытищах | Изображение 1

    Самовольные постройки в Мытищах использовали как пейнтбольный клуб, кафе и общежитие. После проверки лесничими зимой прошлого года в лесу нашли беседки, шатры, подсобные помещения и вагончики. Все эти сооружения построили без официального разрешения.

    Подмосковный комитет лесного хозяйства подал иск, чтобы незаконные постройки снесли. Суд встал на сторону лесничества и потребовал снести все сооружения в августе прошлого года.

    Незаконные постройки на землях Хлебниковского лесничества начали сносить в Мытищах | Изображение 2

    «Комитет лесного хозяйства выиграл суд, приставы возбудили исполнительное производство», — уточнил Артем Черепякин, начальник управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области.

    Но с тех пор прошел почти год, а сносить постройки никто не собирался. В ситуацию вмешалось Главное управление региональной безопасности Подмосковья. За помощью обратились к правоохранительным органам. И 26 июля приступили к сносу.

    Участок лесничества в ближайшее время приведут в соответствие с требованиями закона — в первозданное состояние.

    Незаконные постройки на землях Хлебниковского лесничества начали сносить в Мытищах | Изображение 3

    «Такие объекты представляют угрозу общественной безопасности Подмосковья. Главным управлением региональной безопасности Московской области разработаны меры по пресечению деятельности нелегальных гостиниц, самовольных строений, работа по ликвидации подобных сооружений будет продолжена», — отметил зампред правительства Подмосковья — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

    Во время сноса помещений сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из построек пять иностранных граждан, которые находятся на территории России незаконно.