Незаконные попытки сброса отходов пресекли в Щелкове и Раменском | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 20:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Незаконные попытки сброса отходов пресекли в Щелкове и Раменском

Читать 360tv в

Инспекторы эконадзора в Подмосковье продолжают усиленные проверки попыток незаконного сброса отходов в регионе. Недавно удалось зафиксировать такие случаи в двух городских округах, в обоих образование свалок удалось пресечь.

В первом случае попытка сбросить отходы была зафиксирована в Щелкове. Там мужчину задержали, когда он пытался сбрасывать отходы из самосвала. Машину после этого отправили на спецхранение, по факту проводится доследственная проверка.

Реклама

«А в Раменском городском округе надзорное мероприятие проведено с участием специалистов администрации и местных активистов: там удалось остановить выгрузку отходов вблизи пруда в селе Нагорново. Производится расчет ущерба, причиненного почвам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Как добавил Тихон Фирсов, ведется работа по пресечению провоза строительных отходов без электронных талонов. Он подчеркнул, что за последнее время было вынесено сразу 50 постановлений, были выписаны штрафы на общую сумму почти в два миллиона рублей.

0 0 0 0 0 0