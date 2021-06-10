Незаконные ларьки убрали из перехода на станции Мытищи

Долгие годы, чтобы попасть на свою электричку, жители Мытищ должны были закладывать дополнительное время. Перейти по мосту к платформам было настоящим испытанием. По обе стороны еще с 2000-х располагались многочисленные торговые павильоны. Со временем торговцы начали захватывать все большие площади, вывешивая часть товара даже за отведенной им территорией. Наконец, после долгих разбирательств, торговлю на мосту постановили прекратить.

«Приятно удивлена, что здесь стало свободнее, что о людях позаботились, потому что в часы пик здесь очень тяжело было ходить. Манекены стояли, пирожками тут тоже торговали, и если спешишь, особенно было тяжело», — делится жительница г. о. Мытищи.

Источник фото: телеканал «360»

Для полиции такой мини-рынок на объекте, где за день проходят до 70 тысяч человек, был отдельной головной болью. Поступали постоянные жалобы от пассажиров на торговцев и на то, что по мосту не пройти.

Источник фото: телеканал «360»

«Выяснилось, что у ж/д моста юридически нет владельца. ОАО „РЖД“, которое его эксплуатирует, не стало оформлять право собственности. А значит, не несло никакой ответственности ни за безопасность, ни за надлежащее содержание. В итоге объект, под которым ежедневно проходят десятки составов как с пассажирами, так и с опасными грузами, никто не проверял долгие годы», — рассказал начальник линейного отдела полиции на станции Мытищи Евгений Стародумов.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге ситуацией заинтересовались в Управлении ФСБ по Москве и Московской области и обратились в прокуратуру. Разбирательство шло долго и очень тяжело. Однако после изучения всех документов претензии в прокуратуру были признаны обоснованными и торговлю на мосту постановили прекратить. Еще месяц потребовался службам, чтобы решение было исполнено. Сейчас все павильоны освобождены, после проверки на безопасность они будут демонтированы, территорию приведут в порядок.