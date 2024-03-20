Подмосковье 20 марта 2024, 13:22 Незаконные гаражи и подсобки снесли в селе Марфино пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Незаконные строения снесли на 1-м Голицынском проезде в селе Марфино. Администрация Мытищ приняла такое решение после обращения жителей.

Сведения о трех металлических строениях на 1-м Голицынском проезде в селе Марфино отсутствовали в едином государственном реестре недвижимости. То есть эти гаражи и подсобки возвели незаконно.

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Комиссия администрации городского округа Мытищи признала их самовольными постройками и постановила снести. У владельцев было полтора месяца, чтобы вывезти имущество и разобрать строения. Однако собственники так ничего и не предприняли. Они объявились только с началом работ по сносу. Рабочие помогли им вынести вещи перед демонтажем.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

«В настоящее время в производстве находится более 140 судебных дел о сносе капитальных и некапитальных объектов на территории городского округа Мытищи. Работа по ним ведется на постоянной основе», — пояснила директор Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

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