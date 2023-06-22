Подмосковье 22 июня 2023, 13:58 Незаконную вырубку леса пресекли в прибрежной зоне канала имени Москвы в Мытищах

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Незаконные работы пресекли в лесополосе канала имени Москвы в Мытищах. Более 700 старых лип планировали пустить под сруб.

Изначально порубочный билет был рассчитан только на 56 деревьев. Первыми неладное заподозрили местные жители, чей коттеджный поселок находится в шаговой доступности от леса.

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Жителей вызвали экологов и насчитали более 130 пней. Они подключили администрацию Мытищ и сотрудников полиции, которые уже проводят проверку. Все срубленные деревья зафиксировали для урегулирования вопроса и расчета ущерба.

«Тут нужно привести все работы в соответствии с законом. На данный момент уже мои коллеги выехали на место, сейчас собрали материалы по всем спиленным деревьям. То есть, мы зафиксировали каждый пень, измерили каждый диаметр, каждую породу зафиксировали. Мы еще раз сверим с порубочным билетом, потому что порубочный билет был выдан на 56 деревьев, и причем это были сухостойные, аварийные деревья», — рассказал директор Управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов.

Дело продолжит набирать обороты. Представители администрации собираются передать его в МВД для рассмотрения возбуждения дела о вырубке зеленых насаждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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