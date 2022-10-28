Незаконную вырубку леса пресекли у поселка Саматиха в Шатурском округе | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 20:53 Незаконную вырубку леса пресекли у поселка Саматиха в Шатурском округе

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В Подмосковье удалось пресечь очередную незаконную рубку леса. Участковый инспектор Дмитрий Иванов услышал, что где-то звучит бензопила, когда патрулировал лесной фонд Шатурского филиала.

Ему удалось застать нарушителя именно с поличным. Он уже успел спилить некоторые части сосен, разложил их в отдельные кучи. Отнекиваться мужчина сразу не стал, он признал свою вину. Он сразу же рассказал, что спиливал деревья не на продажу — он просто хотел отапливать ими свой дом.

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Жителям Подмосковья напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности. Вырубка лесов без разрешения — незаконная деятельность. За нее может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

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«В отношении данного гражданина составлен протокол по части 2 статьи 8.28 КоАП РФ. Материалы переданы в судебный участок для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством. Помимо штрафа, мужчине придется оплатить и вред, причиненный лесу за уничтожение 7 деревьев породы сосна», — пояснил начальник отдела организации лесной охраны Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Бутин.