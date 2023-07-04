Подмосковье 04 июля 2023, 16:14 Незаконную вырубку деревьев вблизи деревни Пчелка пресекли в Мытищах

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Вырубку леса остановили около деревни Пчелка в Мытищах. Правоохранительные органы начали проверку по факту уничтожения здоровых деревьев.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела совещание с жителями, представителями филиала «Тушинский РГС ФГБУ „Канал имени Москвы“», профильных управлений администрации, компании «ЭкоНеруд Групп», правоохранительных органов, Роспотребнадзора, комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

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Жители обеспокоены тем, что подрядчики начали устанавливать ограждение на участке для строительства грузового порта. После вмешательства администрации округа эти работы остановили.

Юлия Купецкая пояснила, что земельный участок расположен в рекреационной зоне Р-1 и застройка охраняемой природной территории невозможна. Кроме того, разрешительных документов на строительство на данный момент нет.

Администрация Мытищ направила запросы в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор и другие организации. Следующая встреча по этому вопросу пройдет в начале августа.

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