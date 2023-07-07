Подмосковье 07 июля 2023, 14:43 Незаконную врезку ливневок в канализацию устранили в Лобне

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Специалисты водоканала «Чайка» обнаружили незаконную врезку ливневки в одну из хозяйственно-бытовых канализаций на улице Гагарина в Лобне. Чтобы избежать засора системы, конструкцию демонтировали.

Подобные проблемы диагностируют и устраняют регулярно для того, чтобы обезопасить канализационную систему города от засоров.

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«В дождливые дни мы сталкиваемся с огромными объемами сточных вод, которые наши коммуникации не готовы принять. В эти моменты возникают серьезные трудности для оборудования и технологии очистки сточных вод. Незаконные врезки создают дополнительную угрозу засора», — отметил сотрудник водоканала «Чайка».

Напомним, водоканал «Чайка» работает в Лобне с 1992 года.

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