Незаконную торговлю фруктами пресекли в Красногорске

В Павшинской Пойме выявлена еще одна точка несанкционированной торговли. Лоток продажи фруктов и овощей ликвидировали при участии администрации, сотрудников полиции и городской службы.

«В администрацию городского округа Красногорск поступает много обращений. В рамках нашей работы, администрации, отрабатываем обращения граждан, а также следим за тем, чтобы несанкционированная [торговля] на территории не осуществлялась», — сообщил начальник управления по развитию территорий городского округа Красногорск Алексей Ермаков. Он отметил также, что несанкционированная торговля является административным правонарушением.

У продавца отсутствовали документы на товарную продукцию. Качество овощей и фруктов, соответственно, не прошло необходимую экспертизу. Сотрудники полиции составили протокол, в нем указано количество изъятых продуктов.

Алексей Ермаков напомнил, что задача подобных рейдов — не охота за предпринимателями. Добросовестных бизнесменов ни штрафы, ни предписания не касаются. Главная задача — это прежде всего безопасность населения.

Несоблюдение санитарных норм может привести к трагическим последствиям. Администрация Красногорска просит жителей не покупать продукцию, качество которой вызывает сомнение. Лучше всего пойти в супермаркет или на рынок. Лучше покупать сезонные овощи и фрукты в специализированных лавках и палатках.