Незаконную торговлю домашней птицей предотвратили в Подмосковье

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и специалисты Госветслужбы Подмосковья провели несколько проверок по всему региону. Рейды были направлены на то, чтобы пресечь незаконную торговлю птицей и другими сельскохозяйственными животными.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, такие проверки особенно важны именно сейчас, когда в некоторых регионах страны фиксируется распространение гриппа птиц. Сейчас из-за этого проходят рейды на территории Московской области.

«Места незаконной торговли птицей выявлены в Истре, Серпухове, Балашихе, Орехово-Зуево, Дмитровском и Раменском городских округах. Итог — около 500 голов домашней птицы было не допущено к реализации: у продавцов не было ветеринарных сопроводительных документов, которые подтвердили бы эпизоотическое благополучие территории происхождения птицы», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Все данные об обнаруженных нарушениях направлены в Россельхознадзор и в ветеринарные службы тех регионов, из которых привозилась птица. Так, на территории Истры, Дмитровского, Богородского и Раменского городских округов было выявлено около 200 голов сельскохозяйственной птицы, не состоящей на учете в государственной ветеринарной службе. Чтобы исключить заражение гриппом птиц, специалисты исследовали пробы, которые оказались отрицательными.