Незаконную свалку в Волоколамске ликвидировали. Об этом просили жители

После поступивших обращений на участок выехали инспекторы областного Управления контроля за использованием имущества. Они подтвердили несанкционированные навалы пищевого и строительного мусора.

Свалка отходов образовалась на земле сельскохозяйственного назначения площадью 15 гектаров. По словам инспекторов, неизвестные лица стали выгружать на участке мусор, и жители близлежащей деревни оперативно об этом сообщили.

Свалку ликвидировали за неделю. С участка вывезли свыше 70 кубов мусора. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Также в 2020 году региональные контролеры будут фиксировать нарушения земельного законодательства и незаконные свалки с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Там для этого добавлен соответствующий пункт.