Подмосковье 19 мая 2023, 11:13 Незаконную свалку в охранной зоне ЛЭП ликвидировали в Одинцове Россети Московский регион

Читать 360tv в

Самовольную свалку обнаружили в охранной зоне высоковольтной воздушной линии в Одинцове. О ней сообщили местные жители. Такое нарушение может создать пожароопасную ситуацию.

Как рассказали в Минэнергетики, самосвал сбросил мусор по дороге к ТСН «РАМПА» и СНТ «30-летие Октября». Это подтвердили сотрудники Западных электрических сетей.

Реклама

Как отметили в ведомстве, мусор может создать пожароопасную ситуацию в зоне ЛЭП. Свалка могла повредить линии, нарушить электроснабжение жителей округа и привести к травмам.

«Нарушения правил использования охранных зон ЛЭП, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02. 2009 г. № 160, мешают безопасной работе объектов электросетевого хозяйства, могут привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан», — сказал глава ведомства Александр Самарин.

Работы в зоне объектов ЖКХ должны согласовываться с территориальной сетевой организацией, а нарушение этого правила влечет административную ответственность. Получить разрешение можно в одном из филиалов «Россетей».

Жителям напомнили, что в зоне ЛЭП запрещено набрасывать на провода посторонние предметы, проводить работы, затрудняющие доступ, организовывать свалку, размещать детские площадки и другие объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».