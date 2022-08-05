Незаконную свалку устранили в Люберцах по требованию Минэкологии

В администрации городского округа Люберцы выполнили требования, которые содержались в предостережении от Минэкологии. Ранее инспекторы провели там надзорное мероприятие, когда жители сообщили о незаконной свалке. В итоге данные подтвердились.

«На территории СНТ „Зеленая зона“ были выявлены навалы битого кирпича и бетона. Поскольку участок, где организована свалка, относится к землям поселений, мы направили администрации округа соответствующее предостережение», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Администрация Люберец провела работы по ликвидации свалки. К текущему моменту земли СНТ приведены в порядок, на них усилили муниципальный земельный контроль.

Ранее стало известно, что в Минэкологии Подмосковья поддержали иск к компании «Сфера», которая проводит сортировку и переработку отходов в деревне Машково. Там собираются добиваться ликвидации большой свалки, которая была сформирована по вине компании.