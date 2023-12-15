Подмосковье 15 декабря 2023, 07:30 Незаконную свалку убрали возле контейнерной площадки на Октябрьской улице в Ногинске ГУСТ МО

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В Ногинске ликвидировали несанкционированную свалку на контейнерной площадке на Октябрьской улице. Из-за близости дорог предприниматели часто сбрасывали строительный мусор на прилегающей территории. О мусоре местные жители рассказали сотрудникам ГУСТ.

Администрация города организовала рейды по выявлению нарушителей, которые сбрасывали отходы. Инспекторы ведомства держат адрес под контролем.

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«Специалисты комплексной уборки также своевременно очищают прилегающую зону для поддержания порядка и комфорта жителей», — уточнили в ГУСТ.

О навалах мусора в Ногинске можно обратиться к сотрудникам ГУСТ на Рогожскую улицу, 89.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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