Подмосковье 15 июня 2023, 16:43 Незаконную свалку строительных отходов выявили в деревне Загорье под Солнечногорском

Читать 360tv в

Ассоциация общественного контроля совместно с профильными ведомствами администрации городского округа Солнечногорск выявили незаконную свалку строительных отходов в деревне Загорье. Теперь нарушителям предстоит возместить причиненный окружающей среде ущерб.

Строительные отходы размещали на предназначенном под индивидуальное строительство участке без разрешительной документации на земляные работы. Полиция задержала и отправила на штрафстоянку две единицы техники.

Предстоит возбуждение административного дела. Специалисты возьмут пробы для определения класса опасности отходов и выявят точную площадь свалки.

«Если вы затеяли ремонт или стройку, то необходимо обратиться в специальную компанию, имеющую лицензию на транспортировку строительного мусора, для заключения договора на установку отдельного бункера», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».