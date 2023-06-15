15 июня 2023, 16:43
Незаконную свалку строительных отходов выявили в деревне Загорье под Солнечногорском
Ассоциация общественного контроля совместно с профильными ведомствами администрации городского округа Солнечногорск выявили незаконную свалку строительных отходов в деревне Загорье. Теперь нарушителям предстоит возместить причиненный окружающей среде ущерб.
Строительные отходы размещали на предназначенном под индивидуальное строительство участке без разрешительной документации на земляные работы. Полиция задержала и отправила на штрафстоянку две единицы техники.
Предстоит возбуждение административного дела. Специалисты возьмут пробы для определения класса опасности отходов и выявят точную площадь свалки.
«Если вы затеяли ремонт или стройку, то необходимо обратиться в специальную компанию, имеющую лицензию на транспортировку строительного мусора, для заключения договора на установку отдельного бункера», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.
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Солнечногорск
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