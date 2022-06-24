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    24 июня 2022, 19:27

    Незаконную свалку строительных отходов пресекли в Щелкове

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Еще одну незаконную свалку отходов предотвратили сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья и Минэкологии. Сбросить мусор планировали на трассе Щелково-Фряново.

    Незаконную свалку строительных отходов пресекли в Щелкове

    Очередной рейд ГУСТа и Минэкологии области прошел в городском округе Щелково. Там проверили 12 самосвалов, из которых четыре не имели разрешения на перевозку строительных отходов. Сотрудники полиции составили на нарушителей протоколы, рассказала глава ГУСТа Светлана Аипова.

    Сброс более 70 кубометров строительного мусора удалось предотвратить на 13-м километре трассы Щелково-Фрязино. Эксперты взяли на пробу образцы почвы, чтобы оценить ущерб.

    Благодаря регулярным рейдам с начала года в Подмосковье ликвидировали 60 стихийных свалок мусора общим объемом более 2,5 тысячи кубометров.