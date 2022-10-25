Незаконную свалку строительных отходов пресекли в Щелкове | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 20:38 Незаконную свалку строительных отходов пресекли в Щелкове

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли новое постановление об административном наказании. В этот раз оно было выдано в отношении строительной компании «МЭСС», которая проводит собственную деятельность в городском округе Щелково. Нарушение обнаружилось в обращении со строительными отходами. Его первыми заметили специалисты Главстройнадзора.

Дело в том, что в Министерство сообщили: компания занимается строительством, но разрешение на вывоз отходов и грунта она не оформляла. Об этом рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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«Это является безусловным нарушением природоохранного законодательства. Компания предупреждена о недопустимости подобных действий, теперь она должна оформить необходимые документы», — сказал он.

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Тихон Фирсов рассказал, что работа между ведомствами — одна из самых главных составляющих реформы, которая проводится в целом в обращении с отходами в строительстве. Она проходит на территории Подмосковья с прошлого года.