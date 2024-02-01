Подмосковье 01 февраля 2024, 16:46 Незаконную свалку снега зафиксировали под линиями электропередачи в Одинцове Unsplash

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Представители «Россети Московский регион» выявили незаконную свалку снега под проводами кабельно-воздушной линии Союз — Нововнуково в Одинцове. Снег складировали сразу в нескольких местах охранной зоны ЛЭП, несмотря на предупредительные плакаты.

По факту нарушения охранной зоны направили документы в соответствующие инстанции и администрацию городского округа Одинцово.

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Жителям Подмосковья напоминают, что в охранной зоне категорически запрещено проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам, разводить огонь, организовывать свалки и размещать детские площадки, стадионы или торговые объекты.

В случае обрыва проводов воздушной линии Союз — Нововнуково без электричества могут остаться более 178 тысяч жителей и 342 соцобъектов.

Напомним, в этом году Москва и Подмосковье превысили пики потребления электроэнергии, особенно в период праздников. В некоторых округах на фоне перегрузки возникли перебои. Губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.

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