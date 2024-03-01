01 марта 2024, 13:46
Незаконную свалку снега пресекли в Лобне
Общественный лесной инспектор в Лобне выявил незаконную свалку снега. Нарушители вывозили снег на прилегающую к лесному фонду территорию.
Проверку обращения провел старший участковый лесничий Дмитровского филиала «Мособллеса». Сейчас свалка находится под контролем администрации городского округа Лобня. Рядом дежурит экипаж ГИБДД, чтобы выявить виновника и остановить нарушение законодательства.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Нарушителю грозит штраф: до пяти тысяч рублей — для граждан, до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, до 50 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
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