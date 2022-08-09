Незаконную свалку под Рузой обнаружили инспекторы Минэкологии

Инспекторы обнаружили незаконную свалку в Московской области, после обращения жителей Рузы. Выяснилось, что виновником образования завалов стало аграрное предприятие «Земельное общество «Аннинское», специализирующееся на растениеводстве.

«Компания владеет земельным участком вблизи деревни Орешки. В ходе осмотра выяснилось, что часть участка захламлена отходами от сноса сооружений. Мы направили аграриям предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований». — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Это уже не первое нарушение, которое допускалось именно в Орешках. Ранее там привлекали к ответственности компанию «Рузское молоко». Там животноводы допустили переполнение навозохранилища, из-за чего отходы оказались сброшенными в ручей Малиновка.

Тихон Фирсов также добавил, что окрестности этого поселения находятся на особом контроле министерства, потому что рядом с ним располагается природный заказник «Древняя озерная котловина у села Орешки», в котором обитают семь краснокнижных видов флоры и фауны. Именно поэтому хозяйственную деятельность в этом районе нужно проводить с особенной осторожностью.