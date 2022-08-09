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    09 августа 2022, 19:49

    Незаконную свалку под Рузой обнаружили инспекторы Минэкологии

    Ирэна Вороник

    Инспекторы обнаружили незаконную свалку в Московской области, после обращения жителей Рузы. Выяснилось, что виновником образования завалов стало аграрное предприятие «Земельное общество «Аннинское», специализирующееся на растениеводстве.

    Незаконную свалку под Рузой обнаружили инспекторы Минэкологии

    «Компания владеет земельным участком вблизи деревни Орешки. В ходе осмотра выяснилось, что часть участка захламлена отходами от сноса сооружений. Мы направили аграриям предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований». — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Это уже не первое нарушение, которое допускалось именно в Орешках. Ранее там привлекали к ответственности компанию «Рузское молоко». Там животноводы допустили переполнение навозохранилища, из-за чего отходы оказались сброшенными в ручей Малиновка.

    Тихон Фирсов также добавил, что окрестности этого поселения находятся на особом контроле министерства, потому что рядом с ним располагается природный заказник «Древняя озерная котловина у села Орешки», в котором обитают семь краснокнижных видов флоры и фауны. Именно поэтому хозяйственную деятельность в этом районе нужно проводить с особенной осторожностью.