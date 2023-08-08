Подмосковье 08 августа 2023, 15:36 Незаконную свалку мусора пресекли в микрорайоне Катюшки в Лобне Unsplash

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Незаконную свалку мусора обнаружили в микрорайоне Катюшки в Лобне. Также жители пожаловались на крупногабаритный мусор на контейнерных площадках. Глава округа взял решение этого вопроса под личный контроль.

Методы борьбы с нарушителями, выбрасывающими мусор в неположенных местах, обсудили на совещании правительства Московской области с главами округов. Для выявления несанкционированных свалок в регионе провели несколько рейдов и с помощью мобильных комплексов с искусственным интеллектом выявили более 150 нарушителей. Они получили штрафы на общую сумму свыше полутора миллионов рублей.

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«Ранее такое нарушение обнаружили в микрорайоне Катюшки во время обхода совместно с руководителем Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланой Зинюровной Аиповой. В комментариях жители тоже не раз жаловались на крупногабаритный мусор на контейнерных площадках», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

По его словам, одним из решений этой проблемы также является проведение контрольных закупок на вывоз отходов частными лицами.

Кроме того, жители региона могут самостоятельно загрузить видео с выгрузкой мусора из автотранспорта через приложение «Народный инспектор». Запись должна зафиксировать номера машины, тогда нарушителя привлекут к административной ответственности.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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