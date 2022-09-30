Незаконную свалку мусора ликвидировали в Протвине | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Незаконную свалку мусора ликвидировали в Протвине

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Навалы бытового мусора на участке площадью более 2,6 тысяч квадратных метров обнаружили муниципальные земельные инспекторы в Протвине. Свалку ликвидировали за счет собственника земли.

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«Практически весь участок был захламлен. Благодаря оперативным действиям наших муниципальных инспекторов нарушение было устранено, и свалка общим объемом порядка 1,1 тысячи кубов была ликвидирована за счет собственника участка», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В этом году в Подмосковье было освобождено от мусора 43 участка площадью 1280 гектаров. Собственники и арендаторы земли обязаны использовать ее по назначению и не наносить вред окружающей среде.

Количество жалоб на сброс мусора в Московской области сократилось на 45% по сравнению с прошлым годом. Губернатор Андрей Воробьев назвал эту тему «чувствительной» и призвал наказывать тех, кто загрязняет природу Подмосковья.

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