24 ноября 2022, 11:38
Незаконную свалку ликвидировали в Солнечногорске
Навалы строительного и бытового мусора обнаружили вблизи деревни Поярково в Солнечногорске. Сотрудники полиции зафиксировали нарушения, а Главное управление содержания территорий и Минэкологии региона ликвидировали свалку.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, на месте взяли пробы грунта, чтобы оценить ущерб экологии. Транспорт, с которого сбрасывали мусор, задержали.
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«В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», — подчеркнула она.
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