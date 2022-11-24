Подмосковье 24 ноября 2022, 11:38 Незаконную свалку ликвидировали в Солнечногорске

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Навалы строительного и бытового мусора обнаружили вблизи деревни Поярково в Солнечногорске. Сотрудники полиции зафиксировали нарушения, а Главное управление содержания территорий и Минэкологии региона ликвидировали свалку.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, на месте взяли пробы грунта, чтобы оценить ущерб экологии. Транспорт, с которого сбрасывали мусор, задержали.

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«В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», — подчеркнула она.

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