Незаконную свалку ликвидировали в лесу в Лосино-Петровском

Несанкционированную свалку ликвидировали в лесу в городском округе Лосино-Петровский Московской области. Мусор там копился годами.

Ненужные вещи скидывали в овраг, который вскоре превратился в свалку. Этот овраг расположен в лесу, в полутора километрах от огородных участков.

«Мусор несут дачники, которые здесь живут. Мусор только от них. Это надо наказывать председателя», — заявила участница субботника Галина Астахова.

Администрация округа узнала о несанкционированной свалке в лесу из жалобы на портале «Добродел». Мусор решили убрать до первого снега. На уборку территории вышли представители партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии».

«Мы стараемся не пропускать субботники. Нам не важно — обычные или необычные. Мы везде стараемся помогать и принимать участие. Потому что мы добровольцы, волонтеры, которым всегда хочется делать добро, помогать», — сказала Нона Задоян.

Участники субботника собрали множество бутылок и банок, старую дачную мебель, пленку от теплиц.

Лесники рассказали, что пока не найден подрядчик. Поэтому на помощь лесу пришли волонтеры.

«Мы решили собраться и убрать силами наших рук, наших мыслей, наших мотивов в первую очередь», — отметил глава Лосино-Петровского Иван Курданин.

За час участники субботника собрали контейнер мусора. Вскоре сотрудники «Городского хозяйства» вывезут его и утилизируют.