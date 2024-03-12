12 марта 2024, 10:12
Незаконную рубку берез предотвратили в лесу в Ступине
Незаконную рубку деревьев выявили в лесу в Ступине. На месте нарушения обнаружили семь березовых пней.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, во время патрулирования вблизи села Чернышово лесничие услышали звук бензопилы. На месте проившествия был трактор и двое мужчин, которые скрылись при появлении инспектора. Для установления их личностей вызвали полицию.
Реклама
В ведомстве напомнили, что наказание за незаконную рубку может достигать пяти тысяч рублей. Помимо этого, нарушители выплачивают причиненный ущерб.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Штрафы
Природа
Ступино
Реклама
Реклама