Подмосковье 12 марта 2024, 10:12 Незаконную рубку берез предотвратили в лесу в Ступине Комитет лесного хозяйства МО

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Незаконную рубку деревьев выявили в лесу в Ступине. На месте нарушения обнаружили семь березовых пней.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, во время патрулирования вблизи села Чернышово лесничие услышали звук бензопилы. На месте проившествия был трактор и двое мужчин, которые скрылись при появлении инспектора. Для установления их личностей вызвали полицию.

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В ведомстве напомнили, что наказание за незаконную рубку может достигать пяти тысяч рублей. Помимо этого, нарушители выплачивают причиненный ущерб.

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