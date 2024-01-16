Подмосковье 16 января 2024, 12:46 Незаконную рекламу сняли с деревьев в Наро-Фоминске Комлесхоз Московской области

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Работа по выявлению незаконной рекламы проводится в Наро-Фоминске на регулярной основе. Так, сотрудники Комлесхоза сняли 15 рекламных табличек, размещенных на деревьях.

Лесничие предупреждают, что размещение рекламы на деревьях является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

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«Соблюдение лесного законодательства позволит сохранить подмосковные леса в чистоте и уберечь от гибели деревья», — отметил старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Виктор Катков.

Подобная реклама наносит вред деревьям, например, гвоздь может занести в древесину споры грибка, а проволока или веревка со временем врастают, что приводит к слому ствола.

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