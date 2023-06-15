Подмосковье 15 июня 2023, 14:51 Незаконную работу бульдозера на землях сельхозназначения пресекли в Солнечногорске

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Сотрудники отдела административно-технического надзора вместе с Ассоциацией общественного контроля пресекли незаконные земляные работы на окраине Солнечногорска. Бульдозер без регистрационных знаков, документов и разрешений выполнял планировку участка сельхозназначения.

Специалисты зафиксировали негативное воздействие на верхний плодородный слой почвы. Землю загрязнили боем бетона, кирпича и арматуры.

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«Участок относится к землям сельхозназначения, и подобные действия являются грубым нарушением природоохранного законодательства. По закону собственники участков обязаны использовать их только в соответствии с целевым назначением», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Полицейские составили протокол для возбуждения административного дела по статьям «Порча земель» и «Ненадлежащее состояние и содержание территорий». Нарушителям предстоит выплатить штраф и возместить причиненный вред.

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