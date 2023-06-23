Подмосковье 23 июня 2023, 14:52 Незаконную пристройку к многоквартирному дому на улице Адасько снесут в Истре

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Несколько лет назад к многоквартирному дому на улице Адасько в Истре пристроили помещение без разрешений и согласований. После его стали использовать как офис. Теперь незаконное строение снесут.

Такая незаконная постройка — прямая угроза для жителей многоэтажки. Из-за нее проверить или отремонтировать фундамент и часть наружных стен дома невозможно. Постройку признали незаконной еще два года назад. Власти обращались в суд, и он обязал собственника снести объект. Однако постройку так никто не разобрал.

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В этом году муниципальные власти сами взялись за снос самостроя. Решение суда было принято еще в марте.

В Истре с начала года уже по 15 таким объектам ситуация сдвинулась с места: 12 приведены в соответствие, два — отремонтированы и еще один — снесен.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные здания. Это вопрос не только архитектурного облика городского округа, но и безопасности, а также налоговых поступлений в муниципальные бюджеты.

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