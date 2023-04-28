Подмосковье 28 апреля 2023, 11:52 Незаконную перевозку строительных отходов пресекли в Раменском ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ проводят проверки на дорогах Подмосковья и выявляют недобросовестных перевозчиков строительных отходов. Рейды проводятся совместно с представителями Минэкологии региона и МВД.

Первые инспекции прошли на дорогах Раменского округа. В общей сложности удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 60 кубических метров.

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«Коллегам за один день удалось проверить 15 транспортных средств, которые перевозили отходы сноса, грунта и строительства. У трех из них отсутствовали необходимые документы», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Она подчеркнула, что в отношении перевозчиков составили протоколы административного нарушения, а транспортные средства, осуществляющие незаконное перемещение строительного мусора, задержали. Отмечается, что перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Для этого можно оставить заявку на «Госуслугах».

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