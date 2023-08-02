Подмосковье 02 августа 2023, 18:01 Незаконную перевозку мусора пресекли в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора прошел в Мытищах. Сотрудники Госавтоинспекции проверили машины на наличие необходимых документов и выявили одного нарушителя.

Проверка большегрузов прошла вблизи деревни Коргашино. Талона на право перевозки твердых бытовых отходов не оказалось только у одного из водителей. Причину мужчина объяснить не смог. На него составили протокол об административном правонарушении.

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Такие рейды сотрудники управления экологии и природопользования администрации городского округа Мытищи совместно с экипажами дорожно-патрульной службы проводят уже второй год подряд.

«Подобные рейды помогают нам выявлять нелегальных перевозчиков и обеспечивать экологическую безопасность, что важно для жителей нашего округа», — отметил главный инспектор окружного управления экологии и природопользования Александр Руденко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на обочинах.

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