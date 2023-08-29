Незаконную откачку воды из реки Неглядейки пресекли в Серпухове | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 14:21 Незаконную откачку воды из реки Неглядейки пресекли в Серпухове Unsplash

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Минэкологии предостерегло аграриев от незаконного пользования рекой Неглядейкой в Серпухове. Инспекторы обнаружили пожарный рукав, протянутый из водоема на территорию участка. Они установили, что земля принадлежит компании «Агроинвест».

«Наше ведомство не выдавало разрешений на пользование водным объектом в этой локации. Тем не менее, наши инспекторы обнаружили, что с территории участка земель сельскохозяйственного назначения к Неглядейке протянут пожарный рукав», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Компании выдали предостережение о недопустимости нарушений. В ведомстве напомнили, что за незаконное занятие водного объекта или его части предусмотрен штраф: для физических лиц — от тысячи до трех тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей. Также нарушителей могут обязать приостановить деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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