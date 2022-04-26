Незаконную мусорную свалку возле деревни Юшково в Подмосковье ликвидировали

Незаконная свалка появилась рядом с деревней Юшково в Подмосковье. Местные жители пожаловались властям региона, и Минэкологии остановило деятельность свалки. Виновных заставили убрать мусор. Теперь жители попросили, чтобы территорию привели в первоначальный вид.

На появившуюся рядом с деревней свалку свозили бытовой и строительный мусор. Причем отходы не просто выбрасывали, а еще и сжигали, из-за чего в округе регулярно ощущался едкий запах.

«Здесь была колхозная когда-то земля. Выращивали капусту. Еще несколько лет тому назад здесь были пахотные земли», — рассказала местная жительница Людмила Ротаева.

Министерство экологии Московской области остановило деятельность свалки. Свозить сюда отходы запретили. Инспекторы регулярно проверяли исполнение решений. Печку демонтировали и заставили виновных вывезти весь мусор, который лежал на поверхности.

Несанкционированный полигон занимал площадь более 13 тысяч квадратных метров и вплотную подходил к домам. Сейчас всех рабочих оттуда выгнали, а собственника оштрафовали на 80 миллионов рублей. Территорию выровняли, но жители считают, что этого недостаточно.

«Мы хотим, чтобы этот участок привели в изначальный вид. Вот видите, травка росла, земля хорошая, плодородная была», — отметила местная жительница Нина Дроздова.

Во дворах у жителей есть скважины, поэтому они боятся, что засыпанные отходы отравят их питьевую воду. Проверить результаты работ по устранению свалки в Юшково приехал замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

«Материалы будут переданы в органы прокуратуры — это раз. В органы кадастра картографии по целевому использованию земельного участка. А также обратимся в администрацию муниципалитета для отбора проб пригодности для санитарных норм питьевой воды из колодца», — сообщил замминистра.

Теперь собственники земли ждут результаты проб и завершения работ на территории.