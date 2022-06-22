Незаконную майнинговую ферму вычислили в Солнечногорском городском округе

Незаконную майнинговую ферму нашли в поселке Голубое под Солнечногорском. Размер ущерба от безучетного потребления электричества предварительно оценили в несколько миллионов рублей.

Майнинговую ферму вычислили сотрудники департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании «Россети Московский регион» и управления управления безопасности филиала «Северные электрические сети». Ее владельцы поставили оборудование для добычи криптовалюты в ангаре. Огороженный участок осмотрели сотрудники полиции.

Предварительно удалось установить, что незаконная майнинговая ферма работала в течение года. Размер причиненного ущерба составляет несколько миллионов рублей. Владельцам оборудования грозит уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит убытки электросетевой компании от неучтенного потребления, а также вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии из-за дополнительной непредусмотренной нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», — пояснил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Этот случай вычисления майнинговой фермы стал уже третьим с начала 2022 года. Первого майнера нашли в Москве, а затем добычу криптовалюты остановили в Истре.