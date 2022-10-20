Незаконную добычу песка пресекли в Егорьевске | 360°

20 октября 2022, 16:24
Незаконную добычу песка пресекли в Егорьевске
Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить незаконное недропользование в Егорьевске. О нарушении в министерство сообщили жители деревни Низкое.
Факт незаконной добычи песка в городском округе Егорьевск установили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья.
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Жители деревни Низкое пожаловались в ведомство на то, что вплотную к границам поселения ведется добыча песка и это может привести к понижению уровня воды в колодцах.
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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что при проверке земель сельхозназначения инспекторы обнаружили следы проведения земляных работ и частично обводненные карьеры.
«Здесь же находилась строительная и дноуглубительная техника, приспособления для намыва песка. На момент осмотра работы не велись. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых на этом участке земель не выдавалась», — добавил министр.
Крестьянско-фермерское хозяйство является правообладателем земельного участка, где проводились незаконные работы. Руководству хозяйства направили предостережение с требованием прекратить противоправное недропользование. Исполнение предостережения будет контролироваться Минэкологии региона.
Минэкологии Подмосковья
Егорьевск
Экология
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