Незаконную добычу песка пресекли в Егорьевске | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 16:24 Незаконную добычу песка пресекли в Егорьевске

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Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить незаконное недропользование в Егорьевске. О нарушении в министерство сообщили жители деревни Низкое.

Факт незаконной добычи песка в городском округе Егорьевск установили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья.

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Жители деревни Низкое пожаловались в ведомство на то, что вплотную к границам поселения ведется добыча песка и это может привести к понижению уровня воды в колодцах.

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что при проверке земель сельхозназначения инспекторы обнаружили следы проведения земляных работ и частично обводненные карьеры.

«Здесь же находилась строительная и дноуглубительная техника, приспособления для намыва песка. На момент осмотра работы не велись. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых на этом участке земель не выдавалась», — добавил министр.

Крестьянско-фермерское хозяйство является правообладателем земельного участка, где проводились незаконные работы. Руководству хозяйства направили предостережение с требованием прекратить противоправное недропользование. Исполнение предостережения будет контролироваться Минэкологии региона.