Подмосковье 25 января 2023, 17:07 Незаконную добычу песка под видом рекультивации пресекли в Рузе

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выявили незаконное недропользование в Рузе. Там предприниматель добывал песок под видом рекультивации, сообщили в ведомстве.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что о нарушениях сообщила местная жительница. Вблизи деревни Лызлово на участке, который предназначался для ведения фермерского хозяйства, был карьерная выемка глубиной пять метров, а на въезде был информационный щит о проведении рекультивации.

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«Здесь же находилась специализированная техника для горных работ: бульдозер, шагающий экскаватор, сочлененные самосвалы, к участку проложена грунтовая дорога. Хотя на момент осмотра работы не велись, все признаки указывают на незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых», — рассказал министр.

Предприниматель получил предостережение, ситуация останется на контроле министерства.

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