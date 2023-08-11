Подмосковье 11 августа 2023, 18:55 Незаконного перевозчика мусора из СНТ выявили в Солнечногорске Фото администрации Солнечногорска

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Ассоциация общественного контроля и профильные ведомства нашли в Солнечногорске компанию — нарушителя по вывозу мусора из СНТ. Отходы складировали недалеко от деревни Кочугино в арендованном ангаре.

Компании «Люкс-эко сервис» грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей или приостановка работы до 90 суток.

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Специалисты нашли в ангаре мусор и сделали вывод, что с компанией заключило договор на вывоз отходов не одно СНТ. Технику нарушителя направили на штрафстоянку.

В ассоциации уточнили, что если компания имеет лицензию на транспортировку отходов четвертого класса опасности, то она не имеет права собирать и перевозить мусор на территории муниципалитета, в том числе заключать договоры с СНТ.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева усилили работу по выявлению незаконных перевозчиков мусора. Так, на территории нашего округа приступили к установке 11 камер видеонаблюдения на проблемных контейнерных площадках в рамках программы „Безопасных регион“», — сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков.

По его словам, рейды по выявлению незаконного сброса мусора. О нарушении можно сообщить по телефону: 8 (800) 201-67-47.

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