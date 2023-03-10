10 марта 2023, 01:28
Незаконное захоронение отходов предотвратили в Еганове под Раменским
Несанкционированное захоронение отходов предотвратили в поселении Еганово в Раменском округе. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
«Ранее мы уже неоднократно предпринимали меры по остановке незаконной деятельности. Однако нарушители решили продолжать загрязнять окружающую среду», — пояснили ведомство в Telegram-канале.
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Нарушение зарегистрировали в ночь на 7 марта. На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили водителя мусоровоза, который позднее отправили на штраф-стоянку.
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В ближайшее время сотрудники мобильной лаборатории оценят нанесенный окружающей среде ущерб от свалки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.
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Раменское
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