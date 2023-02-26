Подмосковье 26 февраля 2023, 14:12 «Незаконное усыновление». ЕС объяснил, за что ввел санкции против Вячеслава Духина ЕС обвинил зампреда правительства Подмосковья Духина в подрыве «суверенитета Украины» Пресс-служба губернатора Московской области

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Власти Евросоюза объяснили включение в список персональных санкций 10-го антироссийского пакета заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина. По мнению европейских политиков, Духин якобы содействовал «незаконному усыновлению» украинских детей семьями из России.

В опубликованных ЕС документах Вячеслава Духина обвинили способствованию «незаконной депортации и усыновлению украинских детей». Деятельность зампреда правительства Подмосковья якобы способствовала незаконной передаче несовершеннолетних в семьи на территории России.

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«Вячеслав Духин является одним из ключевых лиц, причастных к „насильственной депортации“ украинских детей в Россию и их последующему „незаконному усыновлению“ в российские семьи», — отметили в Евросоюзе.

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Против зампреда областного правительства ввели ограничения и добавили, что он якобы несет ответственность за подрыв территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ранее Духин уже прокомментировал попадание в санкционный лист. Он рассказал, что с момента начала спецоперации десятки сирот обрели семьи в России, включая Подмосковье. По словам зампреда, он не будет скучать по Европе.