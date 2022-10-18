Незаконное разведение рыб в водоеме пресекли в Волоколамске | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 17:44 Незаконное разведение рыб в водоеме пресекли в Волоколамске

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Инспекторы эконадзора пресекли незаконное разведение рыб в водохранилище Волоколамского округа. Нарушение произошло в деревне Дьяково.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов сообщил о том, что в деревне Дьяково, где одноименная компания занимается разведением рыбы, без разрешения использовалось мелководное водохранилище на реке Дьякуша.

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«В ходе надзорного мероприятия установлено, что компания пользуется водоемом без разрешения. Более того, в ходе работ был проведен сброс воды из водохранилища до критической отметки — порядка 90%», — сообщил министр.

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Тихон Фирсов добавил, что при осмотре прибрежной полосы инспекторы выявили еще одно нарушение. Грунтовая дорога вдоль берега укреплена с помощью строительных отходов.

Компании направили письмо с требованием оформить разрешение на пользование водоемом, а также очистить водоохранную зону от мусора.

Исполнение требований будет контролироваться министерством.