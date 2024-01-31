Подмосковье 31 января 2024, 10:09 Незаконное общежитие устранили в подвале дома в Люберцах Наталья Лымарь

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Жители дома № 22 по Южной улице в Люберцах обнаружили незваных постояльцев в подвале собственного дома и оповестили об этом в социальных сетях. Работники ЖЭУ № 5 быстро отреагировали на жалобу и попросили самозванцев покинуть помещение.

«Сегодня днем все освободили, меня пригласили посмотреть. Мы с соседкой осмотрели подвал с двух сторон, там никого и ничего не было», — рассказала жительница дома № 22 Анна Михайлова.

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Ссотрудники ЖЭУ незамедлительно отреагировали на ее жалобу.

«Впервые мы заметили этих людей месяц назад, в подвале дома № 28 по Южной улице. Попросили их уйти, а позже заметили их уже в подвале дома № 24 по той же улице. Мы выдворяем их из одного подвала, а они перебираются в другой. Понимая, что речь идет о бездомных, мы обращались к сотрудникам приюта, но обитатели подвалов отказались ехать за ними. Мы даже предлагали этим людям работу дворников, ведь они нам нужны, однако они не согласились», — пояснил мастер ЖЭУ Александр Родионов.

Наталья Лымарь Наталья Лымарь Наталья Лымарь Наталья Лымарь Наталья Лымарь

Как выяснили социальные работники, обитатели подвалов — это граждане России. При этом некоторые из них выглядели опрятно, у них были мобильные телефоны.

Александр Родионов рассказал, что в поисках теплого ночлега бездомные взламывают подвалы и быстро обустраиваются там, приносят раскладушки и матрасы.

В подвале дома № 22 убрали мусор, поставили заглушку на сломанный кран. Теперь предстоит починить поврежденную проводку, чтобы восстановить освещение.

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