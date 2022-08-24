Незаконное использование водоема пресекли в Коломне

Администрация Коломны пресекла незаконное использование пруда вблизи СНТ имени 1 мая в Коломне после предостережения Минэкологии. Жители поливали водой огород. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Жители пожаловались на то, что в СНТ используют пруд для полива сельхозкультур. Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что разрешение на пользование водоемом оформлено не было.

Министр напомнил, что водные объекты являются федеральной собственностью, поэтому использовать их в личных целях нельзя. Ведомство направило предостережение администрации округа, чтобы устранить водозабор и усилить контроль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил Путину обводнить торфяники для борьбы с пожарами.