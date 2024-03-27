Подмосковье 27 марта 2024, 10:42 Незаконно установленный гараж демонтировали в Воскресенске Телеканал «360»

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Незаконно установленный на землях муниципалитета гараж демонтировали в Новлянском микрорайоне Воскресенска. Строение установили в конце 1990-х как временное, однако до сих пор его не оформили должным образом.

Постройку возвели на берегу Москвы-реки больше 20 лет назад. Размещение металлического гаража признано самовольным. Работы по демонтажу конструкции выполнила администрация округа, потому что собственник не захотел этого сделать самостоятельно. Однако затраты ему все же придется оплатить.

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«Он установлен на земли свободно разграниченные. Гараж не оформлен должным образом, и в связи с этим его демонтируют. Все дальнейшие хлопоты по взысканию будут наложены на владельца данного строения после окончания работ», — сказал начальник отдела подготовки разрешительной документации администрации городского округа Воскресенск Алексей Турлаев.

В городском округе Воскресенск есть еще несколько подобных строений, владельцы которых по каким-то причинам не оформляют землю в собственность.

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