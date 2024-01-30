Подмосковье 30 января 2024, 12:38 Незаконно установленную дверь уберут в подъезде дома в микрорайоне Заря в Балашихе После демонтажа обслуживающая организация также приведет в надлежащее состояние стены в подъезде / Алексей Кашпуров

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Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет жителям в демонтаже тамбурной двери под лестницей в подъезде дома № 12 по улице Молодежной в микрорайоне Заря. Ранее там провели ремонт, но незаконную конструкцию не убрали.

В подъезде провели капитальный ремонт: покрасили стены и потолки, установили новое освещение, заменили окна. Однако жителей качество работ не устроило: в подъезде осталась тамбурная дверь, которую установили без разрешения. С жителями встретился Тарас Ефимов, а также представители Совета депутатов Светлана Тананова и Антон Орешков.

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«В этот раз приемку от жителей подъезд не прошел. Мы приедем сюда с коллегами еще раз, пригласим жителей и снова посмотрим, как будет выполнено пожелание жильцов. Оставшийся объем тут мизерный с точки зрение уже потраченных средств на ремонт», — отметил Ефимов.

Депутат попросил Светлану Тананову и Антона Орешкова продолжить общение с жителями и управляющей компанией.

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