Подмосковье 24 ноября 2022, 12:31 Незаконно построенный торговый центр снесли в поселке Развилка в Ленинском округе

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В Ленинском округе снесли незаконно построенный торговый центр в поселке Развилка. Постройка нависала над остановкой общественного транспорта, создавая угрозу безопасности жителей. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Торговую точку построили без разрешения на строительство, после чего передали в аренду. Проверку провели по просьбам жителей, после чего администрация направила иск о сносе в Арбитражный суд Подмосковья. По его решению объект снесли, сейчас с территории вывозят строительный мусор.

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