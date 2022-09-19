Незаконная свалка в Горках Ленинских обойдется нарушителю в 1,6 миллиона рублей | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Незаконная свалка в Горках Ленинских обойдется нарушителю в 1,6 миллиона рублей pixabay.com

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Министерство экологии Подмосковья подало в суд иск о возмещении ущерба, который был причинен землям в Ленинском городском округе. Ответчиком станет местный житель, который арендовал земельный участок в поселении Горки Ленинские.

Инспекторы провели мероприятие, поскольку были все основания полагать, что произошло нарушение. В итоге удалось заметить самосвал и трактор, которые завозили несанкционированные отходы.

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«Так и случилось: были замечены самосвал, который завез на участок техногенный грунт, и гусеничный трактор, на котором нарушители разравнивали завезенные отходы. На место были вызваны сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу, которые задержали технику и зафиксировали факт проведения работ без разрешительной и природоохранной документации», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В итоге скоро установили личность человека, который арендовал земельный участок и организовал несанкционированный завоз грунта. Специалисты забрали пробы грунта и проверили, какой именно ущерб был нанесен землям. В общей сложности сумма составила порядка 1,6 миллиона рублей. Теперь Министерство экологии будет настаивать на том, чтобы весь ущерб был возмещен в судебном порядке.

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