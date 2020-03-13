Незаконная свалка угрожает жителям. Режим ЧС ввели в деревне Щелканово

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин посетил с рабочим визитом Рузский городской округ. Глава ведомства сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в деревне Щелканово из-за ухудшения экологической ситуации. Это связано с расположенной здесь площадкой временного накопления отходов.

По условиям соглашения между администрацией городского округа и ООО «Полигон-2004» отходы должны были складироваться на срок не более года, после чего их следовало вывезти на полигон, а земельный участок — рекультивировать. Однако компания своих обязательств не выполнила, что привело к экологическим проблемам.

«Характер и образ действий компании-подрядчика оптимизма не внушают. Поскольку накопленные здесь экологические проблемы не были решены в разумные сроки, мы идем на радикальные, беспрецедентные в масштабах России меры, — сказал Дмитрий Куракин. — Участок будет реквизирован у собственника и передан правительству Московской области в лице Минэкологии. Соответствующее распоряжение я уже подписал. Это необходимо, чтобы выделить средства на вывоз отходов и рекультивацию участка. С виновным будет разбираться суд».

Источник фото: телеканал «360»

Глава Минэкологии рассказал о том, какие работы планируется выполнить в Щелканово. После вывоза всех отходов на переработку и откачки фильтрата, который будет направлен на утилизацию, начнутся земляные работы. Участок обнесут габионной стеной, поднимут его уровень и отсыплют нейтральным рекультивантом. Параллельно строители возведут гидроизоляционную перемычку между площадкой и соседним обводненным карьером, чтобы исключить попадание в водоем загрязняющих веществ.

В настоящее время администрация округа совместно с Минэкологии ведет переговоры с несколькими компаниями, среди которых будет выбран наиболее надежный подрядчик. По предварительным расчетам, рекультивацию можно будет провести за 4 месяца. Решение по дальнейшему использованию участка примут после оценки эффективности выполненных работ.

Источник фото: телеканал «360»

«Подрядчик будет определен в самые ближайшие сроки, потому что мы ведем переговоры практически в круглосуточном режиме. Ждать действительно больше нельзя. Обо всех шагах и действиях мы будем информировать общественность и вместе с жителями будем контролировать ход работ», — отметил глава Рузского округа Николай Пархоменко.

Площадка была организована в 2018 году и существует значительно дольше установленного законом срока, нанося ущерб окружающей среде. В связи с этим в марте 2019 года Минэкологии направило компании предостережение с требованием вывезти накопленные отходы и рекультивировать земельный участок. Со своей стороны, администрация Рузского городского округа также направляла аналогичные обращения. Однако, компания эти требования проигнорировала. Именно поэтому понадобилось срочное и решительное вмешательство подмосковных властей и введение режима ЧС.